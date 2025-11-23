Тренер «Зенита» Семак: в матче с «Пари НН» мы слишком медленно развивали атаки

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно победы своей команды в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

«Непросто складывался матч. В первом тайме не хватало нам скорости передачи, скорости движения, игроки «Пари НН» успевали перестраиваться, успевали перекрывать зоны. Мы слишком медленно развивали атаки и не преуспели в создании голевых моментов.

Во втором тайме — побыстрее, забили быстрый, хороший мяч, игра немножко раскрылась. Скорее даже после второго мяча она раскрылась, стало больше пространства в концовке: и «Пари НН» оказывал давление на наши ворота, и у нас была возможность на пространстве создавать больше. Но брака было много и в первом тайме, и во втором — в простых ситуациях при выходе из обороны. Это помешало нам создать больше. Победили — это важно. Не пропустили — это тоже важно. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.