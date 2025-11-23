Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак: в матче с «Пари НН» мы слишком медленно развивали атаки

Тренер «Зенита» Семак: в матче с «Пари НН» мы слишком медленно развивали атаки
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно победы своей команды в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

«Непросто складывался матч. В первом тайме не хватало нам скорости передачи, скорости движения, игроки «Пари НН» успевали перестраиваться, успевали перекрывать зоны. Мы слишком медленно развивали атаки и не преуспели в создании голевых моментов.

Во втором тайме — побыстрее, забили быстрый, хороший мяч, игра немножко раскрылась. Скорее даже после второго мяча она раскрылась, стало больше пространства в концовке: и «Пари НН» оказывал давление на наши ворота, и у нас была возможность на пространстве создавать больше. Но брака было много и в первом тайме, и во втором — в простых ситуациях при выходе из обороны. Это помешало нам создать больше. Победили — это важно. Не пропустили — это тоже важно. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
«Зенит» больше тайма мучился с главным аутсайдером РПЛ. Но включился Глушенков
«Зенит» больше тайма мучился с главным аутсайдером РПЛ. Но включился Глушенков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android