Футбол

Мартин Эдегор высказался о процессе восстановления после травмы

Мартин Эдегор высказался о процессе восстановления после травмы
26-летний полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался о процессе восстановления после травмы.

«На этой неделе я очень усердно работал над своей реабилитацией — она идёт очень хорошо. Чувствую, что с каждым днём приближаюсь к финальной стадии, где всё гораздо интереснее. Немного поработал на поле и потренировался, поэтому действительно чувствую, что иду к цели. Это лучшая часть реабилитации: когда приближаешься к тому, чтобы присоединиться к команде, ты можешь сделать гораздо больше на поле и можешь быть более агрессивным в процессе восстановления. Чувствую, что становлюсь всё сильнее и сильнее. Не могу дождаться возвращения, мы на правильном пути, всё выглядит хорошо», — приводит слова Эдегора официальный сайт «Арсенала».

Во встрече 7-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:0) футболист получил травму медиальной коллатеральной связки левого колена.

