«Локомотив» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Ненахов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Дуглас Аугусто, Са, Кордоба.

После 15 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» заработал 30 очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 1:0, а «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1).