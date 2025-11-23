Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Интер — Милан: стартовые составы команд на матч 12-го тура Серии А

«Интер» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 12-го тура Серии А
Аудио-версия:
Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан). В качестве главного арбитра матча выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Не начался
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Бастони, Аугусто, Димарко, Ачерби, Барелла, Чалханоглу, Сучич, Мартинес, Тюрам.

«Милан»: Меньян, Томори, Габбиа, Павлович, Бартезаги, Фофана, Модрич, Рабьо, Салемакерс, Пулишич, Леау.

На данный момент «Интер» с 24 очками располагается на третьей строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 22 очками находится на пятой строчке.

В предыдущем утре «нерадзурри» дома со счётом 2:0 переиграли «Лацио», «россонери» на выезде сыграли вничью с «Пармой» (2:2).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
