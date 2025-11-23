Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» М — «Динамо» Мх: Имадеддин Аззи удалился на 70-й минуте

В эти минуты идёт матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и махачкалинские одноклубники. Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступает Евгений Буланов. Счёт 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник гостей Имадеддин Аззи получил вторую жёлтую карточку и был удалён на 70-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий московской команды Константин Тюкавин на 27-й минуте. Форвард Иван Сергеев забил второй гол хозяев поля на 46-й минуте.

После 15 матчей чемпионата России московская команда набрала 17 очков и занимает 10-е место. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.

В минувшем туре московское «Динамо» уступило «Акрону» со счётом 1:2, а махачкалинское «Динамо» проиграло ЦСКА со счётом 0:1.