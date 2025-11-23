Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
19:45 Мск
Матч-центр:
Дмитрий Аленичев назвал впечатляющей победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Аудио-версия:
Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые с минимальным счётом обыграли ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Для «Спартака» это важнейшая победа. Болельщики ждали этого матча и думали, что будет с назначением нового главного тренера. К счастью, подтвердились хорошие ожидания. «Спартак» добился победы после прошлого поражения в дерби. Впечатления остались самые яркие вместе с потрясающей обстановкой на стадионе!

Конечно, не порадовали наши хоккеисты, которые проиграли в Минске. Но у хоккеистов будет шанс отыграться — игр много впереди. Мы будем за ними следить, переживать и ходить на их матчи.

Если говорить о футбольном «Спартаке», впечатляющая победа. Она раскрепостит ребят. И в трёх оставшихся матчах ребята выложатся на полный максимум. Хотелось, чтобы в чемпионате было набрано шесть очков, а в Кубке мы прошли бы дальше», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

