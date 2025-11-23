«Интер» — «Милан»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 12-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Интер» и «Милан». Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан). В качестве главного арбитра матча выступает Симоне Содза. Команды не забили голов в первом тайме. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Интер» с 24 очками располагается на третьей строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Милан» с 22 очками находится на пятой строчке.

В предыдущем туре «нерадзурри» дома со счётом 2:0 переиграли римский «Лацио», «россонери» на выезде сыграли вничью с «Пармой» (2:2).