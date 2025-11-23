Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Пари НН» не смог забить в четырёх домашних матчах РПЛ после возвращения на стадион

Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

«Пари НН» не может забить в четырёх домашних матчах РПЛ после возвращения на стадион «Совкомбанк Арена». На старте сезона команда проводила домашние матчи Мир Российской Премьер-Лиги в Саранске, Грозном и Казани из-за ремонта основной арены. В предыдущих встречах после возвращения команда уступила «Акрону» (0:1), а также сыграла вничью с «Балтикой» (0:0) и «Рубином» (0:0).

После 16 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала восемь очков и занимает 16-е место.

