«Пари НН» не смог забить в четырёх домашних матчах РПЛ после возвращения на стадион

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Пари НН» не может забить в четырёх домашних матчах РПЛ после возвращения на стадион «Совкомбанк Арена». На старте сезона команда проводила домашние матчи Мир Российской Премьер-Лиги в Саранске, Грозном и Казани из-за ремонта основной арены. В предыдущих встречах после возвращения команда уступила «Акрону» (0:1), а также сыграла вничью с «Балтикой» (0:0) и «Рубином» (0:0).

После 16 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала восемь очков и занимает 16-е место.