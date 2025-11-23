Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
19:45 Мск
Динамо М — Динамо Мх, результат матча 23 ноября 2025, счет 3:0, 16-й тур РПЛ 2025/2026

Московское «Динамо» под руководством Гусева разгромило махачкалинское в 16-м туре РПЛ
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Победу в матче одержали подопечные Ролана Гусева со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

Счёт в матче открыл нападающий московской команды Константин Тюкавин на 27-й минуте. Форвард Иван Сергеев забил второй гол хозяев поля на 46-й минуте. Защитник гостей Имадеддин Аззи получил вторую жёлтую карточку и был удалён на 70-й минуте. На 87-й минуте форвард Эль-Мехди Маухуб довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 16 матчей чемпионата России московская команда набрала 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.

