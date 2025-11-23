Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак оценил выступление «Пари НН» в нынешнем сезоне

Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Пари Нижний Новгород» (2:0) в матче 16-го тура Мир РПЛ высказался о выступлении нижегородской команды в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

— Скажите, пожалуйста, насколько сложно было настроить команду на соперника, который имеет такую серию неудачных матчей в недалёком прошлом?
— Как раз серия неплохая, на мой взгляд, у «Пари НН». В последних трёх домашних матчах пропустили всего один мяч: две ничьих, поражение, которого могло и не быть. Создали тоже достаточное количество моментов — я имею в виду домашний матч против «Акрона». И все заработанные очки команда взяла тоже в домашних играх. За исключением встречи против «Краснодара», «Пари НН» дома играет достаточно прилично. И сегодня хорошую по качеству игру провели. Поэтому я думаю, что вопрос настроя всегда присутствует. На каждую игру надо выходить и отдавать все силы. Только тогда можно надеяться на хороший результат, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

После 16 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала восемь очков и занимает 16-е место. Сине-бело-голубые заработали 33 очка и располагаются на первой строчке.

Новости. Футбол
