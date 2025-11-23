«Нам нужно будет показать очень хорошую игру». Артета — о матче «Арсенала» с «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался перед матчем 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Тоттенхэмом». Встреча состоится сегодня, 23 ноября.

«Это большой город, но и конкуренция большая; это часть Лондона, которую мы хотим завоевать, и они хотят сделать то же самое. За эти годы произошло много изменений, мы стали более доминирующими, что просто прекрасно, особенно когда мы играем дома перед нашими болельщиками. Мы знаем, что это для них значит.

Хотя дерби само по себе является огромным событием, нам также предстоит непростая задача — сохранить наше преимущество в четыре очка на вершине Премьер-лиги. Мы нашли действительно хороший баланс, играли хорошо, в некоторые дни мы побеждали, в некоторые дни нам немного везло, и это можно сказать справедливо. Поэтому нам нужно будет показать действительно очень хорошую игру, чтобы победить их», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После 11 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Тоттенхэм» располагается на восьмой строчке. У команды 18 очков.