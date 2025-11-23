Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ в первой игре без Карпина

«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ в первой игре без Карпина
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и махачкалинские одноклубники. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Победу в матче одержали подопечные Ролана Гусева со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ в первой игре после ухода с поста главного тренера команды Валерия Карпина. До этого москвичи уступили «Локомотиву» (3:5), «Зениту» (1:2) и «Акрону» (1:2), а также сыграли вничью с «Ахматом» (2:2) и «Рубином» (0:0).

После 16 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Московское «Динамо» под руководством Гусева разгромило махачкалинское в 16-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android