«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ в первой игре без Карпина
Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и махачкалинские одноклубники. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Победу в матче одержали подопечные Ролана Гусева со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27' 2:0 Сергеев – 46' 3:0 Маухуб – 87'
Удаления: нет / Аззи – 70'
«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ в первой игре после ухода с поста главного тренера команды Валерия Карпина. До этого москвичи уступили «Локомотиву» (3:5), «Зениту» (1:2) и «Акрону» (1:2), а также сыграли вничью с «Ахматом» (2:2) и «Рубином» (0:0).
После 16 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
