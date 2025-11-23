«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ в первой игре без Карпина

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и махачкалинские одноклубники. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Победу в матче одержали подопечные Ролана Гусева со счётом 3:0.

«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ в первой игре после ухода с поста главного тренера команды Валерия Карпина. До этого москвичи уступили «Локомотиву» (3:5), «Зениту» (1:2) и «Акрону» (1:2), а также сыграли вничью с «Ахматом» (2:2) и «Рубином» (0:0).

После 16 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.