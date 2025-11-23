Скидки
Тренер «Зенита» Семак высказался о характере травмы Вадима Шилова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно травмы полузащитника Вадима Шилова. Ранее игрок получил повреждение передней крестообразной связки во время тренировочного занятия.

— Сергей Богданович, скажите, пожалуйста, появилась ли какая-то информация о характере травмы у Шилова? Определились ли сроки восстановления?
— По срокам приблизительно два варианта сейчас доктора обсуждают, какой вариант лечения будет оптимальным. Нужно делать операцию или не нужно делать операцию. Но в любом случае нужно понимать, что повреждение крестообразной связки — это серьёзная травма, которая даже при самых положительных сроках требует достаточно значительного времени, к сожалению. Поэтому Вадиму пожелаем терпения! Это жизнь спортивная, приходится сталкиваться с серьёзными травмами. Надеюсь, его характер станет только сильнее, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

