Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
19:45 Мск
Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал победу над «Динамо» Мх

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался после победы своей команды в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с динамовцами из Махачкалы (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

«Надо подчеркнуть: есть результат — три очка. Это хорошо. Показалось, что была раскрепощённость. Однако игра была не простой. Но команда действовала организованно, надеюсь, что в дальнейшем будет демонстрировать ещё большую организованность», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 16 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.

«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ в первой игре без Карпина
