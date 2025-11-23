Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал победу над «Динамо» Мх

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался после победы своей команды в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с динамовцами из Махачкалы (3:0).

«Надо подчеркнуть: есть результат — три очка. Это хорошо. Показалось, что была раскрепощённость. Однако игра была не простой. Но команда действовала организованно, надеюсь, что в дальнейшем будет демонстрировать ещё большую организованность», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 16 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.