В «Динамо» отреагировали на информацию об отказе Карпина от неустойки после ухода из клуба

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, отказался ли бывший тренер бело-голубых Валерий Карпин от неустойки после своего ухода из столичного клуба.

«Уже много информации, комментариев. Карпин изъявил желание покинуть клуб. Это было в понедельник. Всё быстро оформили, болельщики об этом узнали. Неустойка? Это решение тренера. Какая может быть неустойка со стороны клуба? Я много с ним общался последние месяцы. Не буду комментировать — лучше задавайте ему эти вопросы. Его решение. Были предпосылки, сложились факторы, но это его решение», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее появлялась информация, что Карпину полагалось 50% от зарплаты до конца действия контракта, но специалист получит лишь то, что фактически заработал на момент своего ухода.