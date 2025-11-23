В «Динамо» рассказали о визите совета директоров на базу команды

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о о визите совета директоров клуба на базу команды.

«Решение Карпина [покинуть пост главного тренера команды] было достаточно неожиданным. Ожидали, что из сборной вернётся и продолжит подготовку. Но назад ничего не вернуть. Сейчас тренер — Гусев. Поздравляем с победой и поддерживаем его.

Было собрание. Мы предложили членам совета поддержать команду, которая переживает не самые простые времена. Людям небезразлично — они поддерживают нас своим авторитетом, словами. Замотивировали команду», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.