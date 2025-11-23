«МЛ Витебск» стал чемпионом Беларуси в первом сезоне после выхода из второго дивизиона
Поделиться
«МЛ Витебск» со счётом 5:0 разгромил «Гомель» в 29-м туре Высшей лиги Беларуси и стал чемпионом страны. Стоит отметить, что эта команда выиграла данный титул в первом сезоне после выхода из второго дивизиона.
Беларусь — Высшая лига . 29-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:45 МСК
МЛ Витебск
Витебск
Окончен
5 : 0
Гомель
Гомель
1:0 Эльдарушев – 27' 2:0 Баранок – 40' 3:0 Жердев – 43' 4:0 Абдуллахи – 45' 5:0 Глушков – 90+1'
«МЛ Витебск» стал чемпионом Беларуси за один тур до конца розыгрыша национального первенства: у команды 67 очков, у конкурентов больше нет математических шансов обойти этот клуб в нынешнем сезоне. На втором месте с 62 очками располагается минское «Динамо», топ-3 замыкает «Славия-Мозырь» с 54 очками.
«МЛ Витебск» на протяжении своей истории выступал под разными названиями, позднее клуб сменил прописку, переехав из Рогачёва в Витебск.
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
20:52
-
20:45
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:19
-
20:18
-
20:17
-
20:16
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
20:08
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:45
-
19:43
-
19:37
-
19:32