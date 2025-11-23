«МЛ Витебск» стал чемпионом Беларуси в первом сезоне после выхода из второго дивизиона

«МЛ Витебск» со счётом 5:0 разгромил «Гомель» в 29-м туре Высшей лиги Беларуси и стал чемпионом страны. Стоит отметить, что эта команда выиграла данный титул в первом сезоне после выхода из второго дивизиона.

«МЛ Витебск» стал чемпионом Беларуси за один тур до конца розыгрыша национального первенства: у команды 67 очков, у конкурентов больше нет математических шансов обойти этот клуб в нынешнем сезоне. На втором месте с 62 очками располагается минское «Динамо», топ-3 замыкает «Славия-Мозырь» с 54 очками.

«МЛ Витебск» на протяжении своей истории выступал под разными названиями, позднее клуб сменил прописку, переехав из Рогачёва в Витебск.