Бетис — Жирона, результат матча 23 ноября 2025, счёт 1:1, 13-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Жирона» и «Бетис» сыграли вничью в матче 13-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иосу Апестегия. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 13-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Ванат – 20'     1:1 Гомес – 75'    
Удаления: Антони – 90+1' / нет

Первый мяч в игре забил нападающий «Жироны» Владислав Ванат на 20-й минуте. На 75-й минуте Валентин Гомес счёт сравнял. На 90+1-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Антони.

После 13 матчей чемпионата Испании «Бетис» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Жирона» заработала 11 очков и располагается на 18-й строчке. Лидируют в чемпионате мадридский «Реал» и «Барселона», у которых по 31 очку.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
«Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао в первом матче на обновлённом «Камп Ноу»
