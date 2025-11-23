Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

И.о. главного тренера «Динамо» Гусев рассказал о ходе восстановления Антона Миранчука

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:0, рассказал о ходе восстановления полузащитника команды Антона Миранчука.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

«Думаю, ещё увидим в этом сезоне. Он уже, как мне сказали, вот-вот начнёт тренироваться в общей группе», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В нынешнем сезоне за «Динамо» Миранчук принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

