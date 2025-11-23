И.о. главного тренера «Динамо» Гусев рассказал о ходе восстановления Антона Миранчука

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:0, рассказал о ходе восстановления полузащитника команды Антона Миранчука.

«Думаю, ещё увидим в этом сезоне. Он уже, как мне сказали, вот-вот начнёт тренироваться в общей группе», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В нынешнем сезоне за «Динамо» Миранчук принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.