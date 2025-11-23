Ролан Гусев: есть амбиции возглавить «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил, есть ли у него амбиции остаться на должности на постоянной основе.

— Вы пришли второй раз. Были ли разговор с руководством, что при хорошей игре вам дадут поработать в клубе?

— Как такового разговора не было. Но Степашин сделал заявление. Повторюсь, мы и так понимаем, в какой ситуации оказались в плане турнирного положения. Других вариантов, кроме как выигрывать, у нас нет. Дальнейшее — это не ко мне.

— Есть ли амбиции возглавить «Динамо»?

— Безусловно, конечно, есть, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.