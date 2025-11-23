Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев: есть амбиции возглавить «Динамо»

Ролан Гусев: есть амбиции возглавить «Динамо»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил, есть ли у него амбиции остаться на должности на постоянной основе.

— Вы пришли второй раз. Были ли разговор с руководством, что при хорошей игре вам дадут поработать в клубе?
— Как такового разговора не было. Но Степашин сделал заявление. Повторюсь, мы и так понимаем, в какой ситуации оказались в плане турнирного положения. Других вариантов, кроме как выигрывать, у нас нет. Дальнейшее — это не ко мне.

— Есть ли амбиции возглавить «Динамо»?
— Безусловно, конечно, есть, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
«Динамо» прорвало сразу после ухода Карпина! Столько Махачкале в РПЛ не забивали с августа
«Динамо» прорвало сразу после ухода Карпина! Столько Махачкале в РПЛ не забивали с августа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android