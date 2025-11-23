Ролан Гусев ответил, почему Осипенко не сыграл за «Динамо» в матче с «Динамо» Мх

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос, почему защитник бело-голубых Максим Осипенко не принял участие в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Победу в матче одержал столичный клуб со счётом 3:0.

«У Макса всё нормально. Мы рассчитываем на него, я общался с ним. Сегодня под соперника была выбрана пара других центральных защитников», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В нынешнем сезоне Осипенко принял участие в 15 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых забил два гола.