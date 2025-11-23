Ролан Гусев ответил, почему Осипенко не сыграл за «Динамо» в матче с «Динамо» Мх
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос, почему защитник бело-голубых Максим Осипенко не принял участие в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Победу в матче одержал столичный клуб со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27' 2:0 Сергеев – 46' 3:0 Маухуб – 87'
Удаления: нет / Аззи – 70'
«У Макса всё нормально. Мы рассчитываем на него, я общался с ним. Сегодня под соперника была выбрана пара других центральных защитников», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В нынешнем сезоне Осипенко принял участие в 15 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых забил два гола.
