Тренер «Динамо» Гусев: было общение и с командой, и индивидуальные беседы

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался после победы своей команды в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с динамовцами из Махачкалы (3:0).

«Общение, конечно, было и с командой, и индивидуальные беседы. В большинстве своём сосредоточились на игровых моментах», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 16 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре московским динамовцам предстоит встретиться с «Ахматом» 30 ноября.