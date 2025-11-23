Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Гусев: было общение и с командой, и индивидуальные беседы

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался после победы своей команды в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с динамовцами из Махачкалы (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

«Общение, конечно, было и с командой, и индивидуальные беседы. В большинстве своём сосредоточились на игровых моментах», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 16 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре московским динамовцам предстоит встретиться с «Ахматом» 30 ноября.

