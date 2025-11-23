Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Краснодар»: Дуглас Аугусто сравнял счёт на 15-й минуте

«Локомотив» — «Краснодар»: Дуглас Аугусто сравнял счёт на 15-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Перерыв
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

Гости сравняли счёт в игре благодаря голу Дугласа Аугусто. Ранее счёт в матче открыл Александр Руденко.

После 15 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» заработал 30 очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 1:0, а «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Локомотив» — «Краснодар»: Руденко открыл счёт на 11-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android