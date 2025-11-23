«Локомотив» — «Краснодар»: Дуглас Аугусто сравнял счёт на 15-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гости сравняли счёт в игре благодаря голу Дугласа Аугусто. Ранее счёт в матче открыл Александр Руденко.

После 15 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» заработал 30 очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 1:0, а «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1).