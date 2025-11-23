«Атлетико» с минимальным счётом победил «Хетафе» в матче 13-го тура Ла Лиги

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гильермо Куадра Фернандес. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

На 83-й минуте матча защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте отметился автоголом. Этот мяч оказался единственным в игре.

После 13 матчей чемпионата Испании у «Хетафе» в активе 17 набранных очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице. Мадридский «Атлетико» заработал 28 очков и располагается на четвёртой строчке. Лидируют в чемпионате мадридский «Реал» и «Барселона», у которых по 31 очку.