Главная Футбол Новости

Хетафе — Атлетико Мадрид, результат матча 23 ноября 2025, счёт 0:1, 13-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Атлетико» с минимальным счётом победил «Хетафе» в матче 13-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гильермо Куадра Фернандес. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 13-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Дуарте – 82'    

На 83-й минуте матча защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте отметился автоголом. Этот мяч оказался единственным в игре.

После 13 матчей чемпионата Испании у «Хетафе» в активе 17 набранных очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице. Мадридский «Атлетико» заработал 28 очков и располагается на четвёртой строчке. Лидируют в чемпионате мадридский «Реал» и «Барселона», у которых по 31 очку.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
«Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао в первом матче на обновлённом «Камп Ноу»
