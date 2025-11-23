Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
19:45 Мск
Футбол Новости

«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур»: Эзе удвоил преимущество хозяев поля на 41-й минуте

В эти минуты идёт матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На данный момент счёт 2:0 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
3 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Троссард – 36'     2:0 Эзе – 41'     3:0 Эзе – 46'     3:1 Ришарлисон – 55'    

На 41-й минуте Эберечи Эзе удвоил преимущество хозяев поля. Ранее, на 36-й минуте, Леандро Троссард открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд.

После 11 матчей чемпионата Англии команда Микеля Артеты набрала 26 очков и занимает первое место. Подопечные Томаса Франка заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Арсенал» сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2), а «Тоттенхэм» разделил очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

