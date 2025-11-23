«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур»: Эзе удвоил преимущество хозяев поля на 41-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На данный момент счёт 2:0 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте Эберечи Эзе удвоил преимущество хозяев поля. Ранее, на 36-й минуте, Леандро Троссард открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд.

После 11 матчей чемпионата Англии команда Микеля Артеты набрала 26 очков и занимает первое место. Подопечные Томаса Франка заработали 18 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Арсенал» сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2), а «Тоттенхэм» разделил очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2).