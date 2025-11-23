Игрок «Динамо» Касерес: с Гусевым всё стало иначе

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес высказался о работе с исполняющим обязанности главного тренера Роланом Гусевым после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:0).

«Первый круг сложился не так, как мы хотели. Но теперь мы играем с Роланом Гусевым — и всё стало иначе. Мы больше стараемся играть в футбол, поэтому сегодня такая победа», — передаёт слова Касереса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Московское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 20 очков после 16 матчей. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (33).