Игрок «Динамо» Касерес: с Гусевым всё стало иначе
Поделиться
Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес высказался о работе с исполняющим обязанности главного тренера Роланом Гусевым после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:0).
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27' 2:0 Сергеев – 46' 3:0 Маухуб – 87'
Удаления: нет / Аззи – 70'
«Первый круг сложился не так, как мы хотели. Но теперь мы играем с Роланом Гусевым — и всё стало иначе. Мы больше стараемся играть в футбол, поэтому сегодня такая победа», — передаёт слова Касереса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Московское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 20 очков после 16 матчей. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (33).
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
20:52
-
20:45
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:19
-
20:18
-
20:17
-
20:16
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
20:08
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:51
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:45
-
19:43
-
19:37
-
19:32