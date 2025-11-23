Скидки
Стало известно имя нового спортивного директора «Пари НН»

Бывший спортивный директор ЦСКА Антон Евменов назначен на аналогичный пост в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается в телеграм-канале нижегородского клуба.

«Антон Евменов — новый спортивный директор ФК «Пари НН». 43-летний специалист возглавит спортивный департамент клуба.

Евменов — бывший спортивный директор ЦСКА и «Енисея», дважды шеф-скаут «Зенита». Работал начальником селекционного отдела армейцев и скаутом красно-синих. У Антона Андреевича есть и международный опыт: управляющий директор кипрского «Пафоса» и спортивный директор нидерландского «Ден Босха». Карьеру в футболе он начал в «Торпедо-Металлург» (позже — «Москва»), где занимал административные должности и работал международным скаутом.

Александр Удальцов, возглавлявший спортивный блок с 2024 года, остаётся в менеджерской команде «Пари НН».

Мы рады приветствовать Антона Евменова в «Пари НН»! Удачи, продуктивной работы и как можно больше побед! Добро пожаловать в Нижний Новгород!» — сказано в сообщении нижегородского клуба.

