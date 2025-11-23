Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Тюкавин прокомментировал разгромную победу над «Динамо» Мх

Игрок «Динамо» Тюкавин прокомментировал разгромную победу над «Динамо» Мх
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором столичный клуб встречался с махачкалинским «Динамо». Победу в матче одержали подопечные Ролана Гусева со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

«Не сказал бы, что сегодня нам было легко. Мы перестраивались всю неделю, готовились к игре, хотели порадовать болельщиков. Понимаем, что сейчас в таблице мы не там, где должны быть», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 16 матчей чемпионата России московская команда набрала 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.

Материалы по теме
«Динамо» прорвало сразу после ухода Карпина! Столько Махачкале в РПЛ не забивали с августа
«Динамо» прорвало сразу после ухода Карпина! Столько Махачкале в РПЛ не забивали с августа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android