Игрок «Динамо» Тюкавин прокомментировал разгромную победу над «Динамо» Мх

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором столичный клуб встречался с махачкалинским «Динамо». Победу в матче одержали подопечные Ролана Гусева со счётом 3:0.

«Не сказал бы, что сегодня нам было легко. Мы перестраивались всю неделю, готовились к игре, хотели порадовать болельщиков. Понимаем, что сейчас в таблице мы не там, где должны быть», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 16 матчей чемпионата России московская команда набрала 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.