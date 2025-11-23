Бителло высказался о победе «Динамо» над «Динамо» Мх

Футболист московского «Динамо» Бителло высказался после победы своей команды в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с динамовцами из Махачкалы (3:0).
«Тем, кто смотрит с трибун, или журналистам, показалось, что лёгкий матч. Но в РПЛ игры сложные. Мы не страдали, у «Махачкалы» было только два момента. Мы контролировали игру. Ролан — хороший тренер. Он много помог команде, у него есть качества тренера. Сегодня Гусев просил меня помочь команде. Все знают, что мне больше нравится играть как «десятка» или на фланге», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После 16 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.
В следующем туре московским динамовцам предстоит встретиться с «Ахматом» 30 ноября.
