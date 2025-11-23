Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Бителло высказался об уходе Карпина с поста тренера клуба

Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Ролан Гусев.

— Понял, почему Карпин ушёл?
— Как понимаю, это было его решение. У каждого человека есть на это право. Он так решил, поговорил с руководством клуба. Больше я не знаю. Так же игрок — если он не доволен, говорит и принимает решение. Но надо продолжать работать. Ролан — хороший тренер, будет нам помогать», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 20 очков за 16 матчей.

