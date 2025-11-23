Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Касерес: грустно, что Карпин ушёл, но сейчас мы счастливы

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых.

«Узнал об уходе Карпина из социальных сетей. Написал ему сообщение, потому что тогда он был в сборной России. Всё поменялось. Сейчас у нас хорошая атмосфера, все счастливы и показывают это на поле.

Конечно, грустно, что Карпин ушёл. Но он иного требовал от нас: питание, вес, восстановление. Некоторые игроки не были готовы к этому. Но для меня это было хорошо», — передаёт слова Касереса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Валерий Карпин покинул свой пост 17 ноября. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев.

