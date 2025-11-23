Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Игрок «Динамо» Тюкавин: надеюсь, Гусев останется с нами. Он созрел, чтобы стать главным

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:0) заявил, что хотел бы, чтобы исполняющий обязанности главного тренера команды Ролан Гусев остался на своём посту на постоянной основе.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

«Надеюсь, Гусев останется с нами. Мы будем всячески ему помогать, выполнять все требования. Наверное, он созрел для того, чтобы стать главным. От нас всех зависит останется ли он в этой роли», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 16 матчей чемпионата России московская команда набрала 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

