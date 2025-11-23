Игрок «Динамо» Тюкавин: надеюсь, Гусев останется с нами. Он созрел, чтобы стать главным

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:0) заявил, что хотел бы, чтобы исполняющий обязанности главного тренера команды Ролан Гусев остался на своём посту на постоянной основе.

«Надеюсь, Гусев останется с нами. Мы будем всячески ему помогать, выполнять все требования. Наверное, он созрел для того, чтобы стать главным. От нас всех зависит останется ли он в этой роли», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 16 матчей чемпионата России московская команда набрала 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.