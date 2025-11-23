«Просто подставил клюшку». Тюкавин — о своём голе в матче с «Динамо» Мх

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём голе в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с динамовцами из Махачкалы (3:0). Футболист открыл счёт в этой игре на 27-й минуте.

«Побольше бы таких моментов, может, и голов у меня было бы больше. Просто подставил клюшку и забил», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 16 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре московским динамовцам предстоит встретиться с «Ахматом» 30 ноября.