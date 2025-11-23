Константин Тюкавин рассказал о встрече с руководством «Динамо» на базе клуба

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о визите руководства клуба на тренировочную базу команды.

«Всегда приятно, когда такие люди приезжают на базу поддержать, а не потопить ещё ниже. Мы раскрепостились, завелись. Надеюсь, начали выбираться из трудностей», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 16 матчей чемпионата России московская команда набрала 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В 16 матчах текущего розыгрыша РПЛ бело-голубые одержали пять побед, пять раз сыграли вничью и шесть раз потерпели поражения.