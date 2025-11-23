Игрок «Динамо» Тюкавин рассказал, как узнал об отставке Карпина

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с динамовцами из Махачкалы (3:0) рассказал, как узнал об отставке Валерия Карпина.

«Узнал об уходе в Карпина в выходной день после сборной. Для меня это было неожиданно. Попрощались с ним, когда они со штабом приехали на базу, сказали нам слова напутствия. Надеюсь, будем дальше видеться с ним в сборной», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч с махачкалинским «Динамо» стал первым для москвичей после ухода Валерия Карпина. Специалист работал в клубе с начала нынешнего сезона.