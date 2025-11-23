Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
19:45 Мск
Игрок «Динамо» Тюкавин: вы же видите, что Касерес ошибся раз пять в одном моменте
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:0) ответил на вопрос об изменениях в команде, подшутив над одноклубником Хуаном Касересом.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

— Ты говорил, что не все в команде делают выводы. Можно ли сказать, что сейчас выводы сделаны?
— Нет. Вы же видите, что Хуан сегодня ошибся раз пять в одном моменте (смеётся). Всё то же самое, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 16 матчей чемпионата России московская команда набрала 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.

