Игрок «Динамо» Тюкавин: вы же видите, что Касерес ошибся раз пять в одном моменте

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:0) ответил на вопрос об изменениях в команде, подшутив над одноклубником Хуаном Касересом.

— Ты говорил, что не все в команде делают выводы. Можно ли сказать, что сейчас выводы сделаны?

— Нет. Вы же видите, что Хуан сегодня ошибся раз пять в одном моменте (смеётся). Всё то же самое, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 16 матчей чемпионата России московская команда набрала 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Хасанби Биджиева заработали 14 очков и располагаются на 13-й строчке.