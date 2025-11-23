Нападающий «Динамо» Тюкавин: не прощаемся с Карпиным — надеюсь, будем видеться в сборной

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с динамовцами из Махачкалы (3:0) высказался о бывшем главном тренере команды Валерии Карпине.

«После ухода Карпина изменилось всё. Это произошло в выходной день, а все узнали это в понедельник. Было неожиданно. На следующий день Карпин приехал на базу, сказал обычные слова — и мы попрощались. Точнее мы-то с ним не прощаемся, он ведь тренер сборной. Надеюсь, будем видеться там. В сборной он не давал никаких намёков и был сосредоточен», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч с махачкалинским «Динамо» стал первым для москвичей после ухода Валерия Карпина. Специалист работал в клубе с начала нынешнего сезона.