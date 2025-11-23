Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий «Динамо» Тюкавин: не прощаемся с Карпиным — надеюсь, будем видеться в сборной

Нападающий «Динамо» Тюкавин: не прощаемся с Карпиным — надеюсь, будем видеться в сборной
Аудио-версия:
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с динамовцами из Махачкалы (3:0) высказался о бывшем главном тренере команды Валерии Карпине.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

«После ухода Карпина изменилось всё. Это произошло в выходной день, а все узнали это в понедельник. Было неожиданно. На следующий день Карпин приехал на базу, сказал обычные слова — и мы попрощались. Точнее мы-то с ним не прощаемся, он ведь тренер сборной. Надеюсь, будем видеться там. В сборной он не давал никаких намёков и был сосредоточен», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч с махачкалинским «Динамо» стал первым для москвичей после ухода Валерия Карпина. Специалист работал в клубе с начала нынешнего сезона.

Новости. Футбол
Все новости

