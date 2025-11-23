Тюкавин высказался о предстоящем ответном матче «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт в Москве 27 ноября. В первом матче столичный клуб одержал победу со счётом 3:1.

«Задел в кубковом противостоянии с «Зенитом» у нас есть. Но я не уверен, большой ли он. Будем стараться, ждём болельщиков — нам нужна их поддержка. Заключительный матч дома, и они сыграют с нём большую роль», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.