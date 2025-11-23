Скидки
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
19:45 Мск
Игрок «Зенита» Вендел: нам хватило спокойствия и уверенности, чтобы обыграть «Пари НН»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о победе своей команды в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

— Вендел, «Зенит» увозит домой три очка, поздравляем! Как вам игра с «Пари НН»?
— Для борьбы за лидерство в чемпионате было важно победить на выезде, и команда выполнила эту задачу. Мы справились с давлением соперника, теперь весь фокус на следующем матче, который ещё важнее.

— Первый тайм получился очень тяжёлым. Почему?
— Мы приехали с целью победить, но хозяева здорово оборонялись, не упускали возможностей для контратак. И всё же нам хватило спокойствия и уверенности, чтобы забрать своё.

— О чём говорили в раздевалке и что изменилось после перерыва?
— Обсуждали рисунок игры и то, что нужно быть более вовлечёнными и сконцентрированными, если хотим обыграть нижегородцев, — приводит слова Вендела официальный сайт клуба с берегов Невы.

