Игрок «Зенита» Вендел: нам хватило спокойствия и уверенности, чтобы обыграть «Пари НН»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о победе своей команды в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

— Вендел, «Зенит» увозит домой три очка, поздравляем! Как вам игра с «Пари НН»?

— Для борьбы за лидерство в чемпионате было важно победить на выезде, и команда выполнила эту задачу. Мы справились с давлением соперника, теперь весь фокус на следующем матче, который ещё важнее.

— Первый тайм получился очень тяжёлым. Почему?

— Мы приехали с целью победить, но хозяева здорово оборонялись, не упускали возможностей для контратак. И всё же нам хватило спокойствия и уверенности, чтобы забрать своё.

— О чём говорили в раздевалке и что изменилось после перерыва?

— Обсуждали рисунок игры и то, что нужно быть более вовлечёнными и сконцентрированными, если хотим обыграть нижегородцев, — приводит слова Вендела официальный сайт клуба с берегов Невы.