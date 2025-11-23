Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, состоялись четыре матча в рамках 20-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 23 ноября:

«Енисей» – «Родина» — 0:0;

«Уфа» – «Факел» — 0:4;

«КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск» — 1:1;

«Шинник» — «Сокол» — 0:0.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очка. На втором месте располагается «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34). На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (16) и «Торпедо» (18).