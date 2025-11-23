Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Теперь я верю в магию чисел!» Игрок «Зенита» Вендел — о голе в ворота «Пари НН»

«Теперь я верю в магию чисел!» Игрок «Зенита» Вендел — о голе в ворота «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился впечатлениями от забитого гола в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

— Вы не забивали больше года. Насколько долгожданным был этот гол?
— Ох, и правда, давно это было… Знаете, я много работаю и верю, что голы приходят в нужный момент. Слава богу, он пришёл сегодня, и не один, а с танцем [во время празднования]! Но повторюсь — сейчас все мысли уже о следующей игре, для нас ещё более важной.

— Кстати, вы верите в магию чисел?
— Как это?

— В магию чисел, в нумерологию.
— Это что такое?

— Дело в том, что последний раз за «Зенит» вы отличились тоже в Нижнем Новгороде и тоже на 69-й минуте. Как прокомментируете?
— Ох ты, ничего себе! Я и не знал этого! Очень важный гол для меня. Мантуан сказал мне после матча, что я забивал здесь в прошлом году, но у меня это вылетело из головы. И вот вы напомнили. Класс! Похоже, теперь я верю в магию чисел, ха-ха! — приводит слова Вендела официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Вендел: нам хватило спокойствия и уверенности, чтобы обыграть «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android