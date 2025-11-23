«Теперь я верю в магию чисел!» Игрок «Зенита» Вендел — о голе в ворота «Пари НН»

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился впечатлениями от забитого гола в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

— Вы не забивали больше года. Насколько долгожданным был этот гол?

— Ох, и правда, давно это было… Знаете, я много работаю и верю, что голы приходят в нужный момент. Слава богу, он пришёл сегодня, и не один, а с танцем [во время празднования]! Но повторюсь — сейчас все мысли уже о следующей игре, для нас ещё более важной.

— Кстати, вы верите в магию чисел?

— Как это?

— В магию чисел, в нумерологию.

— Это что такое?

— Дело в том, что последний раз за «Зенит» вы отличились тоже в Нижнем Новгороде и тоже на 69-й минуте. Как прокомментируете?

— Ох ты, ничего себе! Я и не знал этого! Очень важный гол для меня. Мантуан сказал мне после матча, что я забивал здесь в прошлом году, но у меня это вылетело из головы. И вот вы напомнили. Класс! Похоже, теперь я верю в магию чисел, ха-ха! — приводит слова Вендела официальный сайт клуба с берегов Невы.