Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маухуб посвящал гол будущему ребёнку, Гусев радовался победе. Фото динамовского дерби

Маухуб посвящал гол будущему ребёнку, Гусев радовался победе. Фото динамовского дерби
Аудио-версия:
Комментарии

23 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало одноклубников из Махачкалы. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Победу в матче со счётом 3:0 одержали хозяева, которыми руководил Ролан Гусев.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Динамо» Махачкала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл нападающий московской команды Константин Тюкавин. второй гол хозяев на 46-й минуте забил форвард Иван Сергеев. На 70-й минуте защитник гостей Имадеддин Аззи получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 87-й минуте Эль-Мехди Маухуб довёл счёт до разгромного — 3:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android