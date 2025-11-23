Маухуб посвящал гол будущему ребёнку, Гусев радовался победе. Фото динамовского дерби

23 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало одноклубников из Махачкалы. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Победу в матче со счётом 3:0 одержали хозяева, которыми руководил Ролан Гусев.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Динамо» Махачкала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл нападающий московской команды Константин Тюкавин. второй гол хозяев на 46-й минуте забил форвард Иван Сергеев. На 70-й минуте защитник гостей Имадеддин Аззи получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 87-й минуте Эль-Мехди Маухуб довёл счёт до разгромного — 3:0.