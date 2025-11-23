Скидки
Арсенал — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 23 ноября 2025, счёт 4:1, 12-й тур АПЛ — 2025/2026

Хет-трик Эзе помог «Арсеналу» разгромить «Тоттенхэм Хотспур»
Комментарии

Окончен матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Троссард – 36'     2:0 Эзе – 41'     3:0 Эзе – 46'     3:1 Ришарлисон – 55'     4:1 Эзе – 76'    

На 36-й минуте Леандро Троссард открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд. На 41-й минуте Эберечи Эзе удвоил преимущество хозяев поля. На 46-й минуте Эзе оформил дубль. На 55-й минуте Ришарлисон отыграл один мяч, забив с центра поля. На 76-й минуте Эзе сделал хет-трик.

После этой игры «Арсенал» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками находится на девятом месте.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
