Хет-трик Эзе помог «Арсеналу» разгромить «Тоттенхэм Хотспур»

Окончен матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер.

На 36-й минуте Леандро Троссард открыл счёт в этой игре и вывел «канониров» вперёд. На 41-й минуте Эберечи Эзе удвоил преимущество хозяев поля. На 46-й минуте Эзе оформил дубль. На 55-й минуте Ришарлисон отыграл один мяч, забив с центра поля. На 76-й минуте Эзе сделал хет-трик.

После этой игры «Арсенал» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» с 18 очками находится на девятом месте.