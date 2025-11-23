Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» вернулся на первое место РПЛ после ничьей с «Локомотивом» в матче 16-го тура

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил нападающий «Локомотива» Александр Руденко на 11-й минуте. Через четыре минуты полузащитник гостей Дуглас Аугусто сравнял счёт. За оставшееся время команды не смогли выявить победителя.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит встретиться с «Ростовом», а «Краснодар» примет на своём поле «Крылья Советов».