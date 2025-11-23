«Судьи предпочитают видеть формальность вместо сути». Журавель — о матче «Спартак» – ЦСКА

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался об отмене пенальти «Спартака» в дерби с ЦСКА в Мир Российской Премьер-Лиге. На 61-й минуте арбитр Сергей Карасёв после просмотра VAR отменил пенальти в пользу красно-белых: в одном из эпизодов армеец Игорь Дивеев прервал атакующее продвижение Романа Зобнина в штрафной площади, но сыграл в мяч. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

«Если мы оставим в стороне возможный фол Жедсона Фернандеша и будем смотреть только на момент Зобнин – Дивеев, получим ещё одно подтверждение, что наши судьи предпочитают видеть в эпизоде формальность вместо сути. Так арбитры пытаются обезопасить себя от санкций Мажича. Игра в мяч была? Была. А что касание минимально и не повлияло на смысл эпизода – на это судьи закрывают глаза, потому что им кажется, что Мажич будет оценивать их по формальному признаку, а не по сути.

Этого опасается и VAR, позвавший Карасёва, и сам Карасёв, который уже попадал у Мажича в немилость. Работа с постоянными мыслями, что там подумает босс, мешает судьям принимать решения по существу. Им проще зацепиться за деталь, которая для оправдания себя выглядит чётко и понятно. Тут это касание Дивеева», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Милорад Мажич руководит департаментом судейства и инспектирования РФС с лета 2023 года.