«Краснодар» продлил серию без поражений до 10 матчей во всех турнирах
Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11' 1:1 Аугусто – 15'
«Краснодар» продлил свою беспроигрышную серию до 10 матчей во всех турнирах. До этого команда одержала четыре победы в РПЛ и два раза сыграла вничью, а также одержала три победы в Фонбет Кубке России.
После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу.
Ближайший матч команды состоится 26 ноября. В рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команда сыграет с «Оренбургом».
Иско подписал новый контракт с «Бетисом» Официально
