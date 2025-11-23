Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» продлил серию без поражений до 10 матчей во всех турнирах

«Краснодар» продлил серию без поражений до 10 матчей во всех турнирах
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«Краснодар» продлил свою беспроигрышную серию до 10 матчей во всех турнирах. До этого команда одержала четыре победы в РПЛ и два раза сыграла вничью, а также одержала три победы в Фонбет Кубке России.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу.

Ближайший матч команды состоится 26 ноября. В рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команда сыграет с «Оренбургом».

Материалы по теме
«Краснодар» вернулся на первое место РПЛ после ничьей с «Локомотивом» в матче 16-го тура
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android