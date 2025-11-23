«Краснодар» продлил серию без поражений до 10 матчей во всех турнирах

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

«Краснодар» продлил свою беспроигрышную серию до 10 матчей во всех турнирах. До этого команда одержала четыре победы в РПЛ и два раза сыграла вничью, а также одержала три победы в Фонбет Кубке России.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу.

Ближайший матч команды состоится 26 ноября. В рамках 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команда сыграет с «Оренбургом».