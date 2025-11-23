«Аль-Наср» разгромил «Аль-Халидж» в матче Про-Лиги. Феликс сделал «гол+пас», Роналду забил

Завершился матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» (Эр-Рияд) и «Аль-Халидж» (Сайхат). Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев Жоау Феликс на 39-й минуте. На 42-й минуте полузащитник «Аль-Насра» Уэсли увеличил разрыв в счёте. Во втором тайме на 47-й минуте хавбек «Аль-Халиджа» Мурад Аль-Хавсави сократил отставание своей команды. На 77-й минуте Садио Мане восстановил преимущество «Аль-Насра» в два мяча. На 90+2-й минуте полузащитник гостей Димитриос Курбелис получил красную карточку. В самой концовке встречи на 90+6-й минуте Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного — 4:1.

После этой встречи «Аль-Халидж» занимает шестое место в турнирной таблице с 14 очками. «Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, в активе команды 27 очков.