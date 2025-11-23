Скидки
ЛОСК Лилль — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Аль-Халидж, результат матча 23 ноября 2025, счёт 4:1, 9-й тур Про-Лиги — 2025/2026

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Халидж» в матче Про-Лиги. Феликс сделал «гол+пас», Роналду забил
Комментарии

Завершился матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» (Эр-Рияд) и «Аль-Халидж» (Сайхат). Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Феликс – 39'     2:0 Уэсли – 42'     2:1 Аль-Хавсави – 47'     3:1 Мане – 77'     4:1 Роналду – 90+6'    
Удаления: нет / Курбелис – 90+2'

Первый гол в матче забил нападающий хозяев Жоау Феликс на 39-й минуте. На 42-й минуте полузащитник «Аль-Насра» Уэсли увеличил разрыв в счёте. Во втором тайме на 47-й минуте хавбек «Аль-Халиджа» Мурад Аль-Хавсави сократил отставание своей команды. На 77-й минуте Садио Мане восстановил преимущество «Аль-Насра» в два мяча. На 90+2-й минуте полузащитник гостей Димитриос Курбелис получил красную карточку. В самой концовке встречи на 90+6-й минуте Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного — 4:1.

После этой встречи «Аль-Халидж» занимает шестое место в турнирной таблице с 14 очками. «Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, в активе команды 27 очков.

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
