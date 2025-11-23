Иско подписал новый контракт с «Бетисом»

Полузащитник и капитан «Бетиса» Иско продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «бетикос».

Срок действия нового трудового договора футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2028 года.

Иско является воспитанником «Валенсии», на взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. Кроме того, в послужном списке футболиста есть «Малага», «Реал» и «Севилья». За «Бетис» игрок выступает с 2023 года, за это время он принял участие в 69 матчах команды, в которых забил 21 гол и отдал 18 голевых передач.

В составе «сливочных» Иско три раза становился чемпионом Испании, брал Кубок страны и трижды — национальный Суперкубок. На международной арене полузащитник по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза — Суперкубок УЕФА.