Нападающий «Локомотива» Воробьёв прокомментировал ничью с «Краснодаром»
Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встречались с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11' 1:1 Аугусто – 15'
«Нужно было выходить и забивать. Игра была сложная. Ничья — закономерный результат. Надо было хладнокровнее отнестись к своему моменту», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.
