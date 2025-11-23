Нападающий «Локомотива» Воробьёв прокомментировал ничью с «Краснодаром»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встречались с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

«Нужно было выходить и забивать. Игра была сложная. Ничья — закономерный результат. Надо было хладнокровнее отнестись к своему моменту», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.