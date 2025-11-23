Форвард «Локо» Комличенко: в конце с «Краснодаром» не дожали, хотя моменты были

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко поделился впечатлениями от матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Была хорошая игрушка, не супер сложно, однако мне понравилось. Думаю, всем понравилось, по уровню борьбы очень достойно сыграли. «Краснодар» здорово играл. Жалко что не довели до победы. Мы в конце не дожали. Не наиграли ещё на гол, хотя моментики и были», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 16 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 34 очка и возглавил турнирную таблицу. «Локомотив» заработал 31 очко и располагается на четвёртой строчке.